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Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей

Певица призналась, что здоровье детей заставило ее понервничать в этом году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Певица Alyosha
Певица Alyosha
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная украинская певица Alyosha на съемках шоу "Привіт, 20-ті", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала о проблемах со здоровьем сыновей.

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За кулисами Alyosha призналась, что мечтает об отдыхе, ведь в этом году не удалось никуда поехать из-за большой загруженности. Кроме того, певица была занята семейными вопросами – а именно моментами, связанными со здоровьем сыновей Романа и Марка. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина":

"У старшего сына были проблемы со зрением, которые мы решали. Носили очки год, а потом поняли, что они не помогают. Мы делаем упражнения для глаз, три раза в день, для меня это и есть отдых, счастье и я бы эти моменты ни за что не пропустила! У меня есть и задача, и результат – ребенок хорошо видит, пишет на доске и читает. Когда человек ищет альтернативные способы решения вопросов, он и отдыхает. Поэтому я стала немного, как врач. Конечно, хочется и отдыха, я так и говорю Роману – закрывай глаза, представляй себе пляж, песочек, солнышко", – рассказала Alyosha.

Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями
Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями
Фото: instagram.com/tarastopolia

Также артистка рассказала, почему долгое время была вынуждена не делать прививки младшему сыну:

"У Марка были определенные аллергические реакции. К трем-четырём годам даже не делали прививки. Я была немного напугана по этому поводу, но уже начали делать обоим сыновьям – прямо в один день", – поделилась звезда.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha.

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