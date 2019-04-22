Alyosha рассказала о сложных отношениях с братом

Певица призналась, что в детстве они с братом ненавидели друг друга

ALYOSHA Фото: Facebook-страница ALYOSHA

В воскресенье, 28 апреля, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица Alyosha рассказала, что долгое время ненавидела собственного брата.

Популярная певица призналась, что натянутые отношения с братом сложились с самого детства.

"У меня трое братьев, и так сложилось, что больше всего воевали со средним братом – мы буквально ненавидели друг друга", – рассказала Alyosha журналистам телеканала "Украина".

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Знаковым в отношениях с братом стал неприятный случай:

"Мы летом собирали вишни, и он упал с дерева. Так неудачно, что сломал обе руки. Мне его было жалко, но еще и так смешно стало… Помню, как мы сидим в машине, у него обе руки в гипсе, и стоит ведро с вишнями. И я еще говорю – ты почему вишни не ешь?".

Впрочем, именно такое ЧП помогло брату и сестре наконец-то подружиться:

"Я немножко подшучивала над ним, конечно. Но потом просто стала кормить его вишнями, потому что сам он же не мог. Именно в тот момент началось некое потепление в наших отношениях, а сейчас все, конечно, нормально".

На телеканале "Украина" состоится концерт "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме Alyosha, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с зрителями телеканала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, TAYANNA, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Смотрите большой концерт "Музыкальная платформа" в воскресенье, 28 апреля, в 23:00 на телеканале "Украина".

"Музыкальная платформа" открывает новый сезон – видео:

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