Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Alyosha рассказала о сложных отношениях с братом

Певица призналась, что в детстве они с братом ненавидели друг друга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
ALYOSHA
ALYOSHA
Фото: Facebook-страница ALYOSHA

В воскресенье, 28 апреля, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица Alyosha рассказала, что долгое время ненавидела собственного брата.

Популярная певица призналась, что натянутые отношения с братом сложились с самого детства.

"У меня трое братьев, и так сложилось, что больше всего воевали со средним братом – мы буквально ненавидели друг друга", – рассказала Alyosha журналистам телеканала "Украина".

Читайте также
Alyosha показала архивное фото с родителями

Знаковым в отношениях с братом стал неприятный случай:

"Мы летом собирали вишни, и он упал с дерева. Так неудачно, что сломал обе руки. Мне его было жалко, но еще и так смешно стало… Помню, как мы сидим в машине, у него обе руки в гипсе, и стоит ведро с вишнями. И я еще говорю – ты почему вишни не ешь?".

Впрочем, именно такое ЧП помогло брату и сестре наконец-то подружиться:

"Я немножко подшучивала над ним, конечно. Но потом просто стала кормить его вишнями, потому что сам он же не мог. Именно в тот момент началось некое потепление в наших отношениях, а сейчас все, конечно, нормально".

На телеканале "Украина" состоится концерт "Музыкальная платформа"
На телеканале "Украина" состоится концерт "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме Alyosha, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с зрителями телеканала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, TAYANNA, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Смотрите большой концерт "Музыкальная платформа" в воскресенье, 28 апреля, в 23:00 на телеканале "Украина".

"Музыкальная платформа" открывает новый сезон – видео:

Ранее мы писали, что певица Alyosha неожиданно сменила имидж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Олег Панюта: «Украинских фильмов наконец снимают столько, что только успевай смотреть!» Победителя супершоу «Дивовижні люди» выберут зрители путем смс-голосования Известный телеведущий рассказал, о каком подарке мечтает на свой день рождения
alyosha телеканал Украина Музыкальная платформа
Реклама

Новости партнеров

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы
Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы
Настя Каменських прокоментувала стосунки з Потапом
Настя Каменських прокоментувала стосунки з Потапом
В семье Аллы Пугачевой случилась беда
В семье Аллы Пугачевой случилась беда
Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Вчера, 13:45Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Вчера, 13:43Fun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

Вчера, 13:40Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 13:36Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:27Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Вчера, 11:04Fun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Вчера, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

20 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

19 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

Новости партнеров

Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210
Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу