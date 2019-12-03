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Alyosha – трансвестит, а Настя Каменских не может посчитать своих детей: звезды поделились слухами о себе

Алине Гросу приписывали роман с собственным братом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", расспросили у артистов о наиболее странных сплетнях, которые они слышали о себе.

Смотрите также видео о том, как прошла церемония награждения звезд "Ніч химер":

На церемонии награждения звезд "Ніч химер" программы "Зірковий шлях" телеканала "Украина" самые популярные украинские артисты рассказали, какие из услышанных о себе сплетен их больше всего поразили и порадовали. Например, Ольга Сумская о себе слышала уже столько нелепостей, что ничему не удивляется.

"Ой! Что только не писали! Например, что у меня любовники, я страшная стерва, что я себе сделала карьеру через постель. Я не обращаю на это внимания", – призналась актриса Ольга Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярную певицу Alyosha уже тоже невозможно поразить новостями о ней же, и это неудивительно, ведь журналисты как только не "оскорбляли" артистку.

"Писали, что я трансвестит, что я мастер по фехтованию с 9-ти лет или, например, что мой старший сын от первого брака", – смеясь, рассказала Alyosha на звездной вечеринке "Ніч химер".

Alyosha
Alyosha
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тема детей знакома и Насте Каменских, особенно после свадьбы с Потапом артистке активно начали приписывать фиктивные "беременности".

"Я каждый месяц рожаю кого-то, у меня уже так много детей, что я даже сбилась с количества", – комментирует NK l Настя Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

А семья Алины Гросу была очень удивлена, когда таблоиды выдали певицу замуж за ее родного брата.

"Я была в шоке! Это когда я с братом пошла на красную дорожку, а потом написали, что это мой парень и мы с ним уже несколько лет. И я думаю, как же это так?!", – хмурясь, поделилась Алина Гросу.

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Алина Гросу попала под шквал критики.

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