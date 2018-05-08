Амаль Клуни впечатлила нарядом со шлейфом на Met Gala

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма

Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn Фото: AFP 1/8

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни.

На светском мероприятии Амаль появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Напомним, Джордж Клуни объявил, что потерял интерес к актерскому ремеслу. Как объяснил актер, у него больше нет стимула разъезжать по съемочным площадкам. "Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах", – заявил актер.

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