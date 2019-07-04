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America’s Got Talent: украинский театр теней покорил судей номером о войне

Трогательная история о любви, войне и жизни покорила судей шоу America’s Got Talent

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Украинский театр теней VERBA Shadow
Украинский театр теней VERBA Shadow
Фото: пресс-служба

Украинский театр теней VERBA Shadow из Чернигова выступил в эфире шоу America's Got Talent. Коллектив показал номер, посвященный любви, войне и жизни, где всегда есть место надежде. VERBA Shadow представили постановку с помощью технологий 3D, добавив визуальные спецэффекты. Сами артисты выступали не только за экраном в виде теней, но и перед зрителями.

Судьи нового сезона – бессменные Саймон Коуэлл и Хоуи Мэндел, а также новички Джулианна Хаф и Габриэль Юнион. Главной задачей коллектива театра теней VERBA было удивить каждого из судей, а это не так просто!

VERBA Shadow
VERBA Shadow
Фото: пресс-служба

Перед выступлением на сцене погас свет. Театр теней VERBA в первом номере решил раскрыть тему, близкую каждому украинцу, и поделиться ею со всем миром. В ней есть любовь, расставание, потеря и надежда.

VERBA Shadow удалось создать прекрасную историю, но чтобы запомниться зрителям и жюри мало показать просто театр теней. Они презентовали миру новинку – театр теней 3D. Благодаря этой технике, привычный "плоский" театр преображается в необычное шоу, где артисты выступают не только за экраном в виде теней, но и перед самой аудиторией, что больше вовлекает всех зрителей в шоу.

Украинский театр теней VERBA Shadow выступил на шоу America's Got Talent
Украинский театр теней VERBA Shadow выступил на шоу America's Got Talent
Фото: пресс-служба

Вдобавок к театру теней и живому выступлению главных героев, были добавлены визуальные спецэффекты, которые подчеркивают настроение и атмосферу происходящего. Это было именно то, чего ждали члены жюри: свежий взгляд на уже хорошо известный жанр.

Коллектив VERBA Shadow начал свою деятельность в 2010 году. Украинским зрителям артисты известны по участию в телевизионном проекте "Україна має талант". После этого они приняли участие в талант-шоу в других странах: Румынии, Германии, Польше и Франции. Сейчас коллектив активно гастролирует по всему миру, дает многочисленные концерты в Европе, Америке и Азии.

Напомним, в прошлом году украинская команда тоже поразила жюри шоу America's Got Talent.

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шоу America's Got Talent театр теней
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