Американская актриса вышла на сцену "Оскара" в тапочках и вечернем платье

4 марта состоялась 90-я церемония вручения премий Оскар и стали известны имена всех победителей. Американская актриса и комик Тиффани Хаддиш повеселила публику "Оскара", выйдя на сцену в белом вечернем платье от Alexander McQueen за 4000 долларов и мягких тапочках от бренда UGG. В руках она держала свои босоножки на каблуке. Актриса появилась на сцене для объявления победителей в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм".

Фото: Getty

Фото: AFP

Отметим, что ранее, на ковровой дорожке, актриса позировала фотографам в необычном наряде с национальным орнаментом Эритери, откуда был родом ее отец. Тиффани призналась, что надела этот наряд в память об отце, которого не стало в январе этого года.

Фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.

Звездой соцсетей и "изюминкой "Оскара" стала 72-летняя Хелен Миррен. Фото актрисы с рюмкой текилы на красной дорожке уже набирает популярность в Сети.