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Американская поп-звезда намекнула на свою бисексуальность

Ариана Гранде выпустила песню с неоднозначным припевом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: Getty Images

Популярная американская певица Ариана Гранде не так часто эпатирует публику, как некоторые ее коллеги. Похоже, что сейчас пришел ее черед. Гранде выпустила новую песню Monopoly (Монополия) совместно с американской певицей и своей близкой подругой Викторией Моне. Трек уже успел стать "гимном бисексуалов".

В припеве песни Ариана поет: "Мне нравятся и мужчины, и женщины. Да". Далее артистка поет о том, что она "чертовски много работает и нуждается в близняшке". В комментариях к видео на YouTube пользователи сети уже успели написать сотню комментариев поддержки Ариане, считая, что певица с помощью песни призналась в своей бисексуальной ориентации. 

Отметим, что в отношениях с девушками Ариана замечена не была. У артистки были романы с парнями, а недавно она и вовсе была обручена с американским комиком Питом Дэвидсоном. Пара встречалась пару месяцев, вскоре решили пожениться. Правда, чуть позже, помолвку пришлось разорвать. Пит и Ариана расстались. Сейчас 25-летний экс-возлюбленный Гранде встречается с 45-летней актрисой Кейт Бекинсейл.

Напомним, Ариана Гранде обошла по популярности в Instagram известную певицу.

Ранее Ариана Гранде побила рекорд, установленный легендарными The Beatles еще в 1964 году. Тогда три композиции группы заняли три первые строчки хит-парада Billboard, а сегодня это удалось сделать и 25-летней Ариане. 

Кто обеспечивает алиби звездам с нетрадиционной ориентацией – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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