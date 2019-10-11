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Американские артисты эмигрировали в Украину по приглашению Александра Стоянова

Александр Стоянов пригласил солистов из San Francisco Ballet в Национальную оперу Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Фото: пресс-служба

На протяжении долгого периода из Украины уезжали многие артисты балета в поисках лучшей жизни на Западе. И вот впервые за всю историю независимой Украины артисты с мировым именем переезжают в Украину. Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов пригласил работать на контрактной основе приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США. Совсем недавно американская балерина подписала контракт и отныне будет являться примой-балериной Национальной оперы Украины. Также из США приехал работать в Украину Николай Городинский, который ранее являлся солистом театра San Francisco Ballet.

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Артисты балета Анна София Шеллер и Николай Городинский стали первыми западными звездами, которые на постоянной основе начали сотрудничество c украинским театром – Национальной оперой Украины.

Анна София Шеллер, Александр Стоянов и Николай Городинский
Анна София Шеллер, Александр Стоянов и Николай Городинский
Фото: пресс-служба

"Это артисты высокого мирового уровня, которые привнесут американский стиль на балетную сцену Украины. Анна в прошлом году впервые побывала в Украине по моему приглашению, она танцевала партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". Я предложил ей развивать карьеру на нашей сцене, в течение года мы вели переговоры. И вот в новом сезоне 2019/2020 она будет блистать в качестве примы-балерины Национальной оперы Украины", – комментирует Стоянов.

Анна София Шеллер (Ana Sophia Scheller) – балерина из Аргентины. В 13 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе американского балета. С 2004 года танцевала в New York City Ballet, где получила звание примы-балерины, а с 2017 года – прима-балерина San Francisco Ballet. Анна София Шеллер танцует в паре с такими звездами балета, как: Хулио Бокка (Julio Bocca), Джозеф Гатти (Joseph Gatti), Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii), Джозеф Филлипс (Joesph Phillips).

Анна София Шеллер
Анна София Шеллер
Фото: пресс-служба

Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii) – родился во Львове. Когда ему исполнился 1 год, его родители переехали в Аргентину. В 2007 году его приняли в Институт Супериор дель Театр Колон в Буэнос-Айресе. В возрасте 13 лет он завоевал две золотые медали на конкурсе Danza America. В 2010 году Николай получил полную стипендию в школе Венской Государственной оперы, где закончил обучение в 2013 году. В 2011 и 2012 годах он выступал в знаменитом Opernball и на новогоднем концерте в Вене, который транслировался в более 80 странах. Дальше ежегодно была победа за победой на самых различных международных конкурсах. В 2017 году начал сотрудничать с "Королевским театром Новой Зеландии", а в 2018 – San Francisco Ballet.

Николай Городинский
Николай Городинский
Фото: пресс-служба

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