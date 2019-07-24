"Американские горки с этим не сравнить": Лилия Ребрик рассказала о пережитом стрессе

Телеведущая рассказала курьезный случай

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная актриса и ведущая Лилия Ребрик в эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", призналась, что первый раз в жизни проспала утренний эфир.

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Лилия Ребрик сегодня будила украинцев вместе с зажигательными ребятами из группы "ТНМК" – Фаготом и Фоззи. Правда, не обошлось без курьезов.

"Я сегодня в тренде и сейчас расскажу почему. Сегодня я первый раз в жизни проспала. В шесть утра я проснулась, а в 6:30 уже была в эфире, типа успела все сделать. Скажу честно, я приехала на работу в шлепанцах, так как влезла в первое, что попалось под руку", – призналась Лилия Ребрик в эфире "Ранку з Україною".

Лилия Ребрик и группа "ТНМК" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сразу по окончании программы Лилия подошла к звездным соведущим и поблагодарила за поддержку, а уже через несколько минут в Instagram звезды появился пост, который приоткрыл занавес.

"Каждый утренний ведущий однажды переживает наибольший стресс в своей жизни! И нет: это не первый его эфир! Это день, когда он проспал! И сегодня это случилось со мной! Я проснулась в 6.00 (только проснулась). Конечно, в конце концов, я успела, но в кадр – буквально влетела! В 6.30 уже была в эфире! Можно, оказывается, и за пять минут сделать макияж и прическу! Ухххх, какой адреналин, экстрим, УЖАС! Никакие американские горки с этим не сравнить. Отдельное спасибо ребятам из "ТНМК" за поддержку. Они, кстати, тоже сегодня опоздалиJ А у вас было такое? Что важное вы проспали?" – написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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