Американский певец Джо Диффи умер от коронавируса

Артист скончался в возрасте 61 года

Известный американский кантри-исполнитель Джо Диффи умер от коронавируса. Количество знаменитостей, которые заразились и умерли от COVID-19, увеличивается. Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза, а теперь стало известно о смерти лауреата премии "Грэмми" Джо Диффи. Об этом сообщает Variety со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Известно, что звезда 90-х умер вчера, 29 марта, от осложнений, которые возникли вследствие коронавируса. Отметим, Джо Диффи ушел из жизни в возрасте 61 года.

Американский певец Джо Диффи Фото: Getty Images

"Легендарный кантри-музыкант Джо Диффи скончался в воскресенье, 29 марта, от осложнений коронавируса (COVID-19)", – говорится в заявлении.

Отметим, о том, что Диффи заразился коронавирусом, стало известно в пятницу, 27 марта. Музыкант не скрывал, что борется с недугом: "Я нахожусь под присмотром медицинских работников и в настоящее время прохожу лечение". Джо также призвал поклонников быть осторожными и соблюдать все меры безопасности во время пандемии.

Смотрите также видео о том, как голая Мадонна обратилась к коронавирусу:

Ранее мы также рассказали, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться