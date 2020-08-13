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Американский певец и актер Джаред Лето поддержал протесты в Беларуси

Сегодня, 14:10

Актер и музыкант опубликовал слова поддержки в своем Instagram

Знаменитый американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выразил поддержку протестующим в Беларуси.

В своих Instastories артист поделился снимками протестов. На одном из кадров Джаред написал следующее: "Мы с вами, Беларусь".

Скриншот: Instagram Джареда Лето

Артист разместил несколько разных фото, которые были сделаны на улицах городов Беларуси. На снимках запечатлены стычки людей с сотрудниками ОМОН, а также – молчаливый мирный протест, который устроили женщины на улицах белорусских городов.

Скриншот: Instagram Джареда Лето

Напомним, протесты в Беларуси начались после 9 августа, когда на президентских выборах страны победил Александр Лукашенко, который является бессменным главой государства с 1994 года. Участники акций протеста считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и на самом деле лидером должна была стать оппозиционер Лукашенко – Светлана Тихановская. По всей Беларуси начались столкновения народа с силовиками, в результате которых пострадали сотни людей.

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