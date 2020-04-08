Американский певец скончался от осложнений COVID-19

Джон Прайн умер на 73 году жизни

Количество жертв коронавируса ежедневно увеличивается. 7 апреля из жизни ушел 73-летний американский кантри-певец Джон Прайн. Обладатель "Грэмми" скончался от осложнений коронавируса.

Как сообщает издание CNN, Джон Прайн умер в медицинском центре Вандербильт, который расположен в американском городе Нэшвилл. Информацию о смерти подтвердили представители артиста. Известно, что еще 17 марта певец и его жена Фиона сдали тесты. Незадолго до этого Прайн вернулся из европейского тура.

Джон Прайн Фото: Getty Images

Джон Прайн считается одним из классиков кантри и фолка. Дважды становился лауреатом "Грэмми" в категории "Лучший современный фолк-альбом". 15 его альбомов попадали в чарт Billboard 200 с тех пор, как в феврале 1971 года он выпустил дебютный альбом.

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