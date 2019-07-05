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Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

Евровидение 2020 не будет проходить в столице Нидерландов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Евровидение 2020 не будет проходить в столице Нидерландов
Евровидение 2020 не будет проходить в столице Нидерландов
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, в этом году конкурс состоится в Нидерландах. Не так давно стал известен список городов-претендентов принимать Евровидение 2020, который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Однако выяснилось, что Амстердам отказался от возможности принять конкурс.

Как прошло Евровидение 2019 в Тель-Авиве – смотрите видео:


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На официальном сайте Евровидения 2020 в списке городов-претендентов Амстердам теперь перечеркнут. Также отмечается, что столица Нидерландов отказалась от проведения конкурса.

Евровидение 2020 – место проведения определяется
Евровидение 2020 – место проведения определяется
Фото: eurovisionworld.com

Об этом также заявила мэр столицы Амстердама. Фемке Халсема сообщила, что концертный зал Ziggo Dome ("Зигго доум"), который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался занят в запланированный период. "Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", — отметила чиновник.

Отметим, место проведение Евровидения 2020 будет определено и обнародовано в августе 2019.

Ранее мы также писали, в какие даты может состояться Евровидение 2020

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Источник: ТАСС
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