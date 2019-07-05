Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина
Евровидение 2020 не будет проходить в столице Нидерландов
В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, в этом году конкурс состоится в Нидерландах. Не так давно стал известен список городов-претендентов принимать Евровидение 2020, который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Однако выяснилось, что Амстердам отказался от возможности принять конкурс.
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На официальном сайте Евровидения 2020 в списке городов-претендентов Амстердам теперь перечеркнут. Также отмечается, что столица Нидерландов отказалась от проведения конкурса.
Об этом также заявила мэр столицы Амстердама. Фемке Халсема сообщила, что концертный зал Ziggo Dome ("Зигго доум"), который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался занят в запланированный период. "Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", — отметила чиновник.
Отметим, место проведение Евровидения 2020 будет определено и обнародовано в августе 2019.
Ранее мы также писали, в какие даты может состояться Евровидение 2020.
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