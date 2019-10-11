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Анастасии Заворотнюк поставили диагноз: последние новости о состоянии актрисы

Актриса пребывает в прекоматозном состоянии – сообщают СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк по-прежнему в тяжелом состоянии. Как сообщают СМИ, звезду из больницы перевели в реабилитационный центр, при этом из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Теперь же стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.

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По информации СМИ, Анастасия Заворотнюк не в состоянии самостоятельно передвигаться, на все процедуры ее перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Ранее мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк сделала пост на ее странице в Instagram и пообещала делиться новостями о состоянии актрисы.

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