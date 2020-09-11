Анастасия Луговая, на которую напали в поезде, впервые вышла в свет и рассказала о своем состоянии

Девушка призналась, что занимается с психологом

Журналистка Анастасия Луговая, на которую в ночь с 31 июля на 1 августа в поезде "Мариуполь-Киев" напал и пытался изнасиловать мужчина в присутствии ее сына, впервые вышла в свет и рассказала о реабилитации после случившегося.

Анастасия стала гостьей эко-пикника, который устроила рэп-исполнительница alyona alyona. Артистка призвала обратить внимание на сортировку мусора и разумное потребление, пригласив много украинских знаменитостей. На мероприятии обсуждали не только проблему экологии, но и тему насилия. Недавно рэп-исполнительница презентовала песню "Сумно" и клип, в котором снялась Анастасия Луговая.

Телеведущая Анастасия Луговая Фото: instagram.com/nastyalugova

После инцидента в поезде девушка несколько недель провела в больнице, сейчас она восстанавливается после пережитого ужаса.

"Я с психологом онлайн занимаюсь. Захара (сын Анастасии – прим.ред) мы возим к психологу. Челюсть еще не открывается так, как она должна открываться. Есть боли, лечусь", – рассказала Луговая "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Анастасия нисколько не жалеет, что поделилась своей историей, и планирует дальше посвятить свою деятельность борьбе с насилием.

"Ни в коем случае это не стыдно. Нужно отстаивать свои права. И никто не имеет права совершать над тобой насилия – будь то сосед, муж, отец, сын. И второй посыл – никогда не нужно жить "моя хата с краю", а нужно помогать. Потому что мне с сыном никто не помог. Меня спасло чудо – то, что мы смогли убежать. А со многими женщинами этого не случается. Нужно идти на помощь ближнему своему", – говорит Анастасия.

Об эко-ивенте alyona alyona смотрите в видеосюжете ниже:

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