Анастасия Луговая раскрыла новые подробности нападения на нее в поезде

Девушка шокировала догадками, что той ночью она могла быть не единственной пострадавшей

Два месяца назад сообщение журналистки Анастасии Луговой в соцсети подняло на уши всю страну. Показав свое избитое лицо, 28-летняя девушка призналась, что стала жертвой жестокого избиения и попытки изнасилования в поезде "Мариуполь – Киев".

В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" Настя поделилась страшными подробностями нападения и рассказала, почему предполагает, что в ту ночь она была не единственной пострадавшей от преступника.

Проснувшись среди ночи от того, что ее бьют, кроме испуга, рассказывает Настя, не испытывала ничего – даже боли. Зато начала искать возможность уберечь 7-летнего сына Захара, с которым они были в купе одни.

Девушка обратилась к нападавшему: "Пожалуйста, сын у меня больной очень, мы едем в Киев в больницу". Она начала успокаивать сына, а в этот момент мужчина снял трусы перед ребенком. "И он начал меня так за ногу трогать, начал меня целовать. Я сказала: "Пожалуйста, давайте не сейчас". И он так меня схватил: "Хочешь еще? Я могу еще сильнее дать". Я к нему развернулась, говорю: "Давайте, пожалуйста, выйдем. Только не при сыне", – поделилась воспоминаниями о той жуткой ночи Анастасия Луговая.

Когда нападающий отвел Настю в свое купе, где он тоже был один, она с ужасом увидела на столе нож, воткнутый в дыню. Девушка осознала – чтобы выжить, ей нужно молча выполнять его указания.

Анастасия Луговая Фото: Сегодня

"Когда он снял простыню, я увидела, что нет эрекции. Я поняла, что он получал удовольствие от того, что бьет. Он начал трогать меня за лицо", – рассказала журналистка и шокировала догадками, что той ночью она могла быть не единственной его жертвой.

Когда нападающий завел Настю в купе, у него два нижних сиденья были застелены. Он говорил, что пил с какой-то женщиной.

"У меня уже просто вопрос – где эта женщина, куда она делась? Я бы его посадила пожизненно. Я была не первая жертва точно. Но очень надеюсь, что последняя", – сказала Анастасия.

Хотя девушке и удалось сбежать, вспоминая ту жуткую ночь, Настя до сих пор не может заставить себя выплакаться. Благодаря огласке, рассказывает она, уволили всех работников того поезда, которые отказались помочь девушке. А самого нападающего до суда оставили под стражей и не отправили под домашний арест. Настя уверена – он действовал по схеме: "Зашел как раз в 3-4 часа ночи – это когда люди крепко спят. Он был безбилетником. То есть что-угодно он со мной сделай, закрыл простынкой, вышел себе на станции – и все".

Кроме того, чтобы довести дело до конца, говорит Настя, сейчас она всячески пытается помочь сыну забыть весь ужас той ночи.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Луговая стала главной героиней клипа alyona alyona.

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