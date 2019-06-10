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Анастасия Приходько будет участвовать в выборах: новые подробности

Ранее артистка сообщала о политических амбициях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59
Анастасия Приходько идет на выборы
Анастасия Приходько идет на выборы
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Сегодня.Lifestyle уже рассказали об артистах, которые в текущем году заявили о политических амбициях. При этом творческую деятельность прекратили лишь президент Владимир Зеленский, а также украинская певица Анастасия Приходько, которая сообщила, что больше не будет петь и уходит в политику.

Смотрите видео о секретах личной жизни Анастасии Приходько:

Ранее артистка заявляла, что решила стать депутатом ВРУ от команды Юлии Тимошенко, которая возглавляет партию "Батьківщина". Однако сегодня, 10 июня, в Instagram Анастасии Приходько появилось видеообращение, в котором она уточнила, что будет участвовать в парламентских выборах по мажоритарному округу, а не по списках.

"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я снова имею возможность обратиться к вам. Сегодня был съезд партии "Батьківщина", где мы уже смогли увидеть с вами первую пятерку списков. Я выбрала для себя немного другой путь. Вы меня спрашиваете, почему меня нет в списках. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент. Я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они меня видеть в парламенте. Для меня это очень важно. Список – это очень просто для меня, поэтому я выбрала именно мажоритарный округ. Какой – я скоро вам скажу, после регистрации. Поэтому я уже хочу заручиться вашей поддержкой, потому что мне будет очень трудно. Но я хочу, чтобы все было честно и откровенно. Потому что я уважаю свой народ", – сказала Приходько.

INSTAGRAM on

Ранее мы также писали, что Оля Полякова рассказала, оставит ли сцену ради политики.

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