Анастасия Приходько выиграла в суде против команды Петра Порошенко

Певица похвасталась победой в Instagram

Анастасия Приходько Фото: Facebook-страница Анастасии Приходько

В прошлом году украинцы увидели предвыборный ролик действующего на тот момент президента Петра Порошенко, в котором появились некоторые знаменитости, в том числе певица Анастасия Приходько. Однако, по ее словам, команда президента не просила у нее разрешение на использование имени в политрекламе.

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Анастасия Приходько хотела получить публичные извинения, но этого не произошло. В результате звезда подала в суд на команду Петра Порошенко, которая занималась созданием и публикацией данного ролика. Отметим, вскоре видео было удалено.

Теперь же стало известно, что Анастасия Приходько выиграла в суде против команды Порошенко. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со своим адвокатом Иваном Кличановским.

Анастасия Приходько выиграла суд у команды Петра Порошенко Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен", – заявила Приходько.

Ранее мы писали, что Анастасия Приходько будет участвовать в выборах. Появились новые подробности.

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