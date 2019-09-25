Анастасия Приходько заявила, что отец ее дочери не общается с ребенком
Певица призналась, что мужчина открыто ей изменял
Украинская певица Анастасия Приходько, которая решила уйти из политики, рассказала об отце своего ребенка Нурике Кухилаве. Артистка призналась, что мужчина ей открыто изменял. В результате дочь Нана с родным отцом не общается. В программе "ЖВЛ" Приходько заявила, что человек, который предал, не должен общаться с ребенком.
"Нет, Боже упаси. Человек, который предал, не имеет никакого шанса на общение с ребенком. Предатели не должны быть в моей жизни. Вот и все. Когда она вырастет, я обязательно с ней поговорю и обязательно расскажу правду. Никаких вопросов у нее не было, и слава Богу", – говорит Анастасия.
Отметим, в 2015 году певица родила сына Гордея от своего мужа Александра. Анастасия Приходько рассказала, как завязались их романтические отношения.
"Эта любовь всегда жила в моем сердце, потому что она первая", – признается певица.
Однако когда Анастасии было 18 лет, их пути разошлись. Пара встретилась лишь спустя 10 лет.
"Я первая позвонила, тогда я была еще в Москве. Как-то раза три мы увиделись, и уже потом он уехал в Москву, забрал мои вещи и сказал: "Все", – вспоминает Приходько.
Анастасия Приходько также прокомментировала решение уйти из политики.
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"Я хотела быть полезной своей стране. Это, наверное, был самый тяжелый год в моей жизни. Я очень благодарна за эту школу, за то, что я прошла. Но я буду двигаться дальше. Да, я тоже человек, я умею ошибаться. Я умею брать ответственность за свои поступки, поэтому я для себя решила, что эта история для меня уже завершена", – говорит Анастасия.
Певица также призналась, что собирается вернуться на сцену как более женственная артистка. Работать Анастасия Приходько будет без продюсера, а директором певицы станет ее муж Александр.
Напомним, недавно Анастасия Приходько обвенчалась с мужем и поделилась трогательными фото.
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