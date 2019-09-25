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Анастасия Приходько заявила, что отец ее дочери не общается с ребенком

Певица призналась, что мужчина открыто ей изменял

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько, которая решила уйти из политики, рассказала об отце своего ребенка Нурике Кухилаве. Артистка призналась, что мужчина ей открыто изменял. В результате дочь Нана с родным отцом не общается. В программе "ЖВЛ" Приходько заявила, что человек, который предал, не должен общаться с ребенком.

"Нет, Боже упаси. Человек, который предал, не имеет никакого шанса на общение с ребенком. Предатели не должны быть в моей жизни. Вот и все. Когда она вырастет, я обязательно с ней поговорю и обязательно расскажу правду. Никаких вопросов у нее не было, и слава Богу", – говорит Анастасия.

Отметим, в 2015 году певица родила сына Гордея от своего мужа Александра. Анастасия Приходько рассказала, как завязались их романтические отношения.

Анастасия Приходько вышла замуж
Анастасия Приходько вышла замуж
Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Эта любовь всегда жила в моем сердце, потому что она первая", – признается певица.

Однако когда Анастасии было 18 лет, их пути разошлись. Пара встретилась лишь спустя 10 лет.

"Я первая позвонила, тогда я была еще в Москве. Как-то раза три мы увиделись, и уже потом он уехал в Москву, забрал мои вещи и сказал: "Все", – вспоминает Приходько.

Анастасия Приходько также прокомментировала решение уйти из политики.

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"Я хотела быть полезной своей стране. Это, наверное, был самый тяжелый год в моей жизни. Я очень благодарна за эту школу, за то, что я прошла. Но я буду двигаться дальше. Да, я тоже человек, я умею ошибаться. Я умею брать ответственность за свои поступки, поэтому я для себя решила, что эта история для меня уже завершена", – говорит Анастасия.

Певица также призналась, что собирается вернуться на сцену как более женственная артистка. Работать Анастасия Приходько будет без продюсера, а директором певицы станет ее муж Александр.

Напомним, недавно Анастасия Приходько обвенчалась с мужем и поделилась трогательными фото.

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