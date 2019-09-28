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Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

Российская балерина снова прокомментировала болезнь актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Волочкова просит подписчиков молиться о Заворотнюк
Волочкова просит подписчиков молиться о Заворотнюк
Фото: instagram.com/volochkova_art

Пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в больнице, российские звезды продолжают публично высказываться о ее болезни. Анастасия Волочкова, которая накануне прокомментировала причину недуга актрисы, опубликовала видео с Заворотнюк и попросила фолловеров "помолиться о Насте".

Подробнее о болезни Заворотнюк смотрите в сюжете:

На своей странице в Instagram балерина разместила пост, в котором вспомнила телешоу, ведущей которого была Заворотнюк. Волочкова написала, что надеется на выздоровление звезды.

"Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...", – написала балерина.

INSTAGRAM

Отметим, что изначальная версия публикации Волочковой вызвала негативные комментарии ее подписчиков. Анастасия сообщила, что из-за хейтеров вынуждена была отключить функцию комментирования в своем профиле Инстаграм.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова также высказала мнение, что болезнь Заворотнюк могла вызвать процедура ЭКО. В этом материале мы попытались разобраться: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк.

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