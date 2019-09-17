Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Анастасия Заворотнюк по-прежнему в коме

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, больна раком. Стало известно, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" – последняя стадия рака мозга. По-прежнему Анастасия Заворотнюк находится в коме в одной из московских клиник.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

В медикаментозную кому актрису ввели еще 13 сентября. Спустя несколько дней выяснилось, что врачи прекратили экстренную терапию, а 16 сентября и вовсе выяснилось, что медики также прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Кроме того, появилась информация, что у актрисы развились осложнения – полиорганная недостаточность и пневмония. Сообщается, что пневмония возникла как осложнение от аппарата искусственной вентиляции легких.

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На данный момент известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию невозможно.

Напомним, вчера дочь Анастасии Заворотнюк, 23-летняя Анна, навестила маму в больнице.

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