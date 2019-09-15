Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

По сообщениям СМИ, звезде "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга

Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Уже несколько дней известная актриса находится в одной из клиник Москвы, где за ее жизнь борются врачи. Все, что известно о болезни Заворотнюк, читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Как сообщают СМИ, диагноз Анастасии Заворотнюк – последняя стадия рака головного мозга. Сейчас актриса находится в реанимации и не может дышать самостоятельно.

Последнее время артистка не появлялась на публике, а в социальных сетях публиковала только архивные фото. В сети обсуждали, что на шее Заворотнюк заметили шрам, очень похожий на след от биопсии, что и породило разговоры об онкологии.

Многие ждали, что Анастасия прокомментирует слухи о возможной болезни лично, но знаменитость этого делать не стала. Тем временем, пресса начала публиковать инсайды о том, что у якобы у Заворотнюк депрессия, вызванная кризисом в отношениях с мужем Петром Чернышевым.

Какие несчастья преследуют Анастасию Заворотнюк – смотрите видео:

Анастасия Заворотнюк: история болезни

13 сентября стало известно, что звезда известного российского сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Позже выяснилось, что 48-летняя артистка уже более двух недель находилась под присмотром специалистов. И хотя представители няни "Вики" отрицали факт госпитализации, в сети появились слухи о том, что Заворотнюк больна раком.

Позже появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга. Ее состояние оценивалось как критичное, но врачи еще рассматривали вариант срочной операции.

В пятницу вечером Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Врачи также диагностировали актрисе парез правой части тела. Оперировать звезду стало еще опаснее.

Андрей Разин подтвердил рак Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Тем временем продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на своей странице подтвердил страшную болезнь актрисы. В соцсети он написал, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга.

Анастасия Заворотнюк заболела: что с ней сейчас

14 сентября СМИ написали, что врачи остановили экстренную терапию, а актриса продолжает находиться под наблюдением специалистов. В субботу вечером к ней срочно приехали муж и мама.

В воскресение, 15 сентября, российский актер Станислав Садальский обнародовал в Instagram свою последнюю переписку с Анастасией Заворотнюк. В диалоге артистка благодарит коллегу за беспокойство, а на его вопрос о помощи уже не отвечает.

Сегодня стало известно, что Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Самостоятельно Настя дышать не может. Ее организму противопоказаны спецтерапия и любые операции, утверждают медики.

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