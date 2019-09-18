Анастасия Заворотнюк находится в сознании – СМИ

По информации прессы, Анастасия Заворотнюк дышит самостоятельно

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник с диагнозом – последняя стадия рака мозга. Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк пребывает в коме. Однако совсем недавно СМИ сообщили другую информацию.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Так, по информации прессы, Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ о ее критическом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Однако состояние Анастасии Заворотнюк врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Ранее также сообщалось, что Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице, взяли под охрану. Стало известно, что на территорию клиники, где лежит актриса, неоднократно пытались проникнуть съемочные группы.

Кроме того, российский адвокат, чья клиентка находится в той же больнице, что и звезда "Моей прекрасной няни", рассказал, как на самом деле себя чувствует Анастасия Заворотнюк.

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