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Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Актриса находится в реабилитационном центре уже несколько месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: YouTube

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Ранее сообщалось, что звезду прооперировали, и сейчас она находится на реабилитации. Однако теперь появилась информация, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Подробности в сюжете:

Новость о том, что Анастасию Заворотнюк парализовало, появились еще в начале октября, однако вскоре семья актрисы ее опровергла. Как и то, что звезда была в коме.

А совсем недавно стало известно, что Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", – заявил источник.

Стоит также отметить, что ранее семья Анастасии Заворотнюк жаловалась на журналистов, которые публикуют заведомо неправдивые новости об актрисе. Родные Заворотнюк заявили, что реальная информация о состоянии звезды появляется исключительно на Instagram-странице, которую ведут непосредственно они.

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