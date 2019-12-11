Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Актриса находится в реабилитационном центре уже несколько месяцев

Анастасия Заворотнюк Фото: YouTube

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Ранее сообщалось, что звезду прооперировали, и сейчас она находится на реабилитации. Однако теперь появилась информация, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Подробности в сюжете:

Новость о том, что Анастасию Заворотнюк парализовало, появились еще в начале октября, однако вскоре семья актрисы ее опровергла. Как и то, что звезда была в коме.

А совсем недавно стало известно, что Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте также: Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", – заявил источник.

Стоит также отметить, что ранее семья Анастасии Заворотнюк жаловалась на журналистов, которые публикуют заведомо неправдивые новости об актрисе. Родные Заворотнюк заявили, что реальная информация о состоянии звезды появляется исключительно на Instagram-странице, которую ведут непосредственно они.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.