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Анастасия Заворотнюк в сознании и не впадала в кому: что с ней сейчас

По информации прессы, актриса не выходила из комы, так как не впадала в нее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Сегодня новости о состоянии Анастасии Заворотнюк немного подбодрили ее поклонников. Так, стало известно, что актриса вышла из комы и переведена из реанимации в отдельную палату. Кроме того, медики возобновили лечение звезды "Моей прекрасной няни".

Смотрите также видео: медикам удалось уменьшить отек мозга у Анастасии Заворотнюк

Однако совсем недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, так как и не впадала в нее. Как сообщает Telegram-канал Baza, актриса не находилась на грани жизни и смерти. На данный момент есть информация, что Анастасии Заворотнюк проводят курсы лучевой терапии. Осложнения в результате комы, полиорганной недостаточности и пневмонии, у нее тоже не было.

СМИ также сообщили, что с лечением семье актрисы помогли друзья. Они сумели привязать ее по страховому полису к одной из лучших частных московских клиник. Таким образом, нахождение в больнице для Анастасии Заворотнюк – бесплатно.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Кроме того, по сообщениям росСМИ, Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалении опухоли. По словам медиков, у актрисы есть высокие шансы на выздоровление.

Тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники. Злоумышленники предлагали представителям СМИ заплатить деньги за общение со звездой и ее родственниками.

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