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Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

О состоянии здоровья актрисы сообщил известный телеведущий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк, которую врачи перевели из реанимации в палату, перенесла сложную операцию. О состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказал телеведущий Сергей Майоров.

О подробностях борьбы Заворотнюк с раком, смотрите в сюжете:

В сети появилась новая информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Только недавно ее муж Петр Чернышев прокомментировал болезнь супруги, а теперь известный российский телеведущий Сергей Майоров распространил информацию, которую получил от директора Заворотнюк.

Сергей Майоров много лет знает Анастасию Заворотнюк
Сергей Майоров много лет знает Анастасию Заворотнюк
Фото: instagram.com/mayorov.tv/

Так, в прямом эфире одного из российских телеканалов Сергей Майоров сообщил, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию. "Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз о котором все говорят не окончательный", – говорит Майоров.

Он добавил, что актриса находится в тяжелом состоянии, но врачи и близкие звезды верят в лучшее. "То, что две операции уже сделаны, наводит на определенные мысли. Надежда, что все будет хорошо – есть", – сказал ведущий.

Недавно стало известно, как на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники.

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