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Анастасия Заворотнюк после долгой паузы вышла на связь

Сегодня, 15:06

Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов

Российский ведущий Андрей Малахов сообщил, что с ним связалась актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжительное время болеет и не появляется на публике. Только в сентября она опубликовала пост в Instagram, впервые за несколько месяцев нарушив молчание.

Так, по словам Малахова, знаменитость хотела позвонить в студию программы "Привет, Андрей!", посвященной дню рождения Николая Баскова, чтобы поздравить певца.

Актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите", – сказал Малахов Баскову. Однако звонка не было.

В свою очередь Николай Басков признался, что сам прошел через борьбу с раком, когда заболел его отец. Известно, что мужчина тяжело болел несколько лет. Он умер в 2019 году в возрасте 67-ми лет.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. По информации СМИ, у актрисы рак мозга.

А недавно бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва.

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