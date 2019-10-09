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Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике: что известно

Актрису выписали из больницы, но реабилитацию она будет проходить в другой клинике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:41
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

После того, как звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы, появилась и новая более утешительная информация – Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике.

Узнайте, почему к Анастасии Заворотнюк приставили охрану:

По информации Telegram-канала Mash, сразу после выписки из больницы на улице Щепкина актриса уехала в другой медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

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Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла 5 октября. Один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

В свою очередь семья актрисы тоже обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. Так, судя по заявлениям близкого окружения звезды, Анастасия Заворотнюк жива и проходит лечение.

Напомним, супруг Заворотнюк Петр Чернышев отправляется на гастроли. Фигурист будет рисковать жизнью, выполняя опасные трюки без страховки.

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