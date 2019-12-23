Анастасия Заворотнюк проведет новогодние праздники в больнице – СМИ

Медики не отпустили актрису домой на праздники

Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую преследуют неизвестные, как сообщают СМИ, проходит реабилитацию в результате борьбы с раком мозга. По последней информации, звезде сериала "Моя прекрасная няня" успешно провели операцию, и теперь звезда восстанавливается. Однако, судя по всему, состояние Анастасии Заворотнюк по-прежнему тяжелое, так как врачи отказались отпустить актрису домой даже на Новый год.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе:

Так, выяснилось, что родственники актрисы просили работников медцентра отпустить Заворотнюк на новогодние праздники домой, тем более многим пациентам врачи дали такое разрешение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Медики объяснили свое решение тем, что состояние Анастасии Заворотнюк пока слишком тяжелое. Однако родственники звезды смогут навещать ее в любое время.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram.com



Ранее мы также писали, что поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть. 76-летняя Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму.

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