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Анастасия Заворотнюк в реанимации: последние новости о состоянии звезды

По сообщениям СМИ, актриса вышла из комы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:22
Анастасия Заворотнюк в реанимации
Анастасия Заворотнюк в реанимации
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из московских клиник. Диагноз 48-летней актрисы – последняя стадия рака мозга. Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк в коме, однако накануне информация изменилась.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Так, по сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно. Однако состояние Анастасии Заворотнюк врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

Тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники. Злоумышленники предлагали представителям СМИ заплатить деньги за общение со звездой и ее родственниками. Речь идет о 200 миллионах рублей.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Также стало известно, что на территорию клиники, где лежит актриса, неоднократно пытались проникнуть съемочные группы, поэтому ее палату взяли под охрану.

Напомним, в глубокую медикаментозную кому Анастасию Заворотнюк ввели еще на прошлой неделе. В результате у актрисы развились осложнения, пневмония и полиорганная недостаточность, которые протекают на фоне тяжелой болезни. 16 сентября СМИ сообщили, что медики прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию невозможно.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Публика активно обсуждает причины развития рака мозга у Анастасии Заворотнюк. Среди них – процедура ЭКО, беременность и омоложение стволовыми клетками. Врачи уже прокомментировали вероятность возникновения опухоли в результате названных причин. А муж Жанны Фриске, история болезни которой очень напоминает историю Анастасии Заворотнюк, обратился к семье актрисы.

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