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Анастасия Заворотнюк в сознании: семья актрисы обратилась к поклонникам

СМИ сообщают, что актриса парализована и врачи не видят смысла продолжать лечение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Известная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк по-прежнему пребывает в больнице. Однако, судя по всему, артистку перевели из одного реабилитационного центра в другой.

Смотрите также видео о том, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается:

В СМИ в последнее время появляется информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и отправили домой, так как врачи не видят смысла в дальнейшем лечении. Чуть позже сообщалось, что день рождения старшей дочери Заворотнюк Анны семья отпраздновала в больнице, так как актриса ежедневно должна находиться в реабилитационном центре и проходить необходимые процедуры.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: popcornnews.ru

О том, что Анастасии Заворотнюк в сознании, говорит и тот факт, что на странице поддержки актрисы в Instagram появилось поздравление с Новым годом, в котором отмечается, что Анастасия Заворотнюк передает привет своим поклонникам. Так, опираясь лишь на официальные заявления родственников звезды, а не на неподтвержденную информацию в прессе, – Анастасия Заворотнюк в себе и проходит реабилитацию после лечения рака мозга.

Ранее мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк пожаловалась, что актрису преследуют, и показала фото незнакомцев.

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