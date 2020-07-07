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Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

Сегодня, 13:15

Актриса находится дома после долгого лечения в клинике

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, болеющая раком, приехала из клиники в свой особняк, передают росСМИ со ссылкой на Телеграм-канал Sothebys Life.

Как говорится в сообщении, в трехэтажный дом, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов, артистка вернулась несколько месяцев назад.

"За эту цену Заворотнюк и Чернышев (муж артистки – прим.ред.) получили 900 кв. м жилой площади с роскошным ремонтом. Внутри есть собственный спортзал и бассейн. Отдельно внимания заслуживает прилегающая территория. От других участков семья актрисы отгородилась забором с коваными элементами. Также диваны, стоящие на улице, и растения-ландшафтный дизайн, похоже, был тщательно продуман", – говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: Instagram

Отметим, что о нынешнем состоянии "Няня Вики" новой информации пока нет. Известно лишь, что биологам были переданы клетки опухоли Анастасиии для последующего изучения и возможности вылечить актрису, предложив новый метод борьбы с онкологией с помощью вируса.

Напомним, впервые после долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление. Девушка в который раз отметила, что последние полтора года оказались для нее очень сложными.

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актриса Анастасия Заворотнюк
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