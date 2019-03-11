Анастасия Заворотнюк впервые показала младшую дочь

У актрисы это уже третий ребенок

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая чуть не стала жертвой теракта в Барселоне, впервые показала младшую дочь Милу. Девочка родилась в октябре 2018 года. Актрисе и ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удалось скрыть это событие, сообщает StarHit.

Стоит отметить, что у Анастасии уже есть двое детей, а у ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, это первый ребенок. По ее словам, старшие дети – дочь Анна и сын Майкл – рады появлению сестры.

INSTAGRAM 10 Мар 2019 в 10:34 PDT

Однако, пока не уточняется, 47-летняя актриса сама родила дочь или же воспользовалась услугами суррогатного материнства. Несколько раз Анастасия признавалась, что готова взять ребенка из детского дома.

Напомним, ранее в СМИ появился слух о том, что дочка Анастасии Заворотнюк Анна сыграла тайную свадьбу с сыном олигарха Мансуром Джамалдаевым.

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