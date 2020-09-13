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Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Сегодня, 14:17

Последний пост Заворотнюк датируется 13 апреля

В субботу, 12 сентября, Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев, который якобы отказался от лечения жены, отметили 12-ю годовщину свадьбы. Больная раком актриса уже несколько месяцев не появлялась в Сети, а в честь своего праздника опубликовала пост в Instagram. О болезни звезда "Моей прекрасной няни" по-прежнему ничего не говорит.

Снимки, которыми актриса поделилась на странице в соцсети, посвящены их с мужем годовщине.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", – подписала публикацию Анастасия.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. По информации СМИ, у актрисы рак мозга. Длительное время родственники знаменитости не давали никаких комментариев, но после все же подтвердили, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому.

Что Заворотнюк писала в соцсети последний раз, смотрите в сюжете:

В начале августа сообщалось, что Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения рака в США. Вскоре соседи актрисы заявили, что та идет на поправку и якобы готова вернуться к работе.

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рак актриса Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня
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