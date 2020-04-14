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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни опубликовала фото супруга

Актриса публично поздравила подругу с днем рождения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:40

Болеющая раком российская актриса Анастасия Заворотнюк в день своего рождения 3 апреля сделала подарок поклонникам и впервые за долгое время вышла на связь. "Няня Вика" лично ответила в Instagram на поздравления жены российского певца Стаса Михайлова – Инны. До этого знаменитость около 8 месяцев не вела свой аккаунт.

На днях артистка и вовсе впервые сделала пост в Instagram. Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения свою близкую подругу и коллегу мужа, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Ко всему, актриса опубликовала их совместные с Петром Чернышевым кадры на ледовой арене. Пост-поздравление был адресован Навке от Насти и Петра, но этот факт очень порадовал поклонников. Ведь многие не покидают надежды, что Анастасия Заворотнюк чувствует себя уже гораздо лучше и в состоянии вести страничку в социальной сети.

INSTAGRAM

"Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", – сказано на странице Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк впервые нарушила молчание. Детали в видео:

По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в клинике под Москвой. До этого дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что тяжело переживает болезнь матери.

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Анастасия Волочкова
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