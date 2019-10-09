Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

По информации СМИ, звезда находится в реабилитационном центре

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Однако, судя по последним новостям, звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку.

Так, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, теперь актриса пребывает в реабилитационном центре. Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему не комментирует состояние ее здоровья, однако очевидцы рассказали, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнкюк. По их словам, от былой красоты звезды не осталось и следа. Артистку везли на каталке, она была в косынке и больших очках.

Также появилась информация, что из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.

Отметим, ранее семья актрисы все же обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк.

О том, что Заворотнюк идет на поправку, свидетельствует возвращение к работе ее супруга Петра Чернышева. Отметим, что ранее фигурист почти все время проводил в больнице рядом с актрисой. К тому же старшая дочь Заворотнюк Анна тоже приступила к работе. Девушка приняла участие в фотосессии и охотно делится снимками, на которых позирует с улыбкой на лице.

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