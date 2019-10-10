Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники: реакция бывшего мужа

Сергей Жигунов возмущен поведением прессы и медработников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на выписку из больницы, пребывает в тяжелом состоянии. По информации ряда СМИ, "Няня Вика" из-за рака мозга не может самостоятельно передвигаться, поэтому продолжает сейчас лечение в реабилитационном центре. На выписку бывшей жены из московской больницы отреагировал актер Сергей Жигунов.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" крайне возмущен поведением сотрудников Европейского медицинского центра, в котором Анастасия Заворотнюк проходила лечение в течение последнего месяца. С его слов, медработники не имели права "сливать" в прессу информацию о состоянии актрисы и не должны были говорить о ее шансах на жизнь. Также он отметил, что многие из знакомых Анастасии начали спекулировать на информации о ее состоянии здоровья, предлагая таблоидам сотрудничество за деньги.

Читайте также:
Интервью с Анастасией Заворотнюк: названа стоимость

"Нашлись те, кто узнал и начал рассказывать разные выдумки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику: ей просто не дали нормально лечиться", – заявил Сергей Жигунов российскому изданию Teleprogramma.

Также он добавил, что именно Заворотнюк приняла решение о переводе в другую клинику, дабы полностью скрыться от пристальных взоров прессы и общественности. Отметим, что в Европейский медицинский центр знаменитость поступила под вымышленной фамилией, но сотрудникам все равно удалось разузнать информацию о ней.

Ранее мы также писали, что очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сотрудник клиники предлагает интервью с Анастасией Заворотнюк за деньги Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике: у нее парализована рука
шоу-бизнес актеры болезни Сергей Жигунов Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Лорак спробувала приховати
Лорак спробувала приховати "вагітність" за вільною сукнею
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Сегодня, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 14:03Fun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

Новости партнеров

3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Лорак спробувала приховати
Лорак спробувала приховати "вагітність" за вільною сукнею
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна