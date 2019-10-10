Анастасию Заворотнюк выписали из клиники: реакция бывшего мужа

Сергей Жигунов возмущен поведением прессы и медработников

Анастасия Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на выписку из больницы, пребывает в тяжелом состоянии. По информации ряда СМИ, "Няня Вика" из-за рака мозга не может самостоятельно передвигаться, поэтому продолжает сейчас лечение в реабилитационном центре. На выписку бывшей жены из московской больницы отреагировал актер Сергей Жигунов.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" крайне возмущен поведением сотрудников Европейского медицинского центра, в котором Анастасия Заворотнюк проходила лечение в течение последнего месяца. С его слов, медработники не имели права "сливать" в прессу информацию о состоянии актрисы и не должны были говорить о ее шансах на жизнь. Также он отметил, что многие из знакомых Анастасии начали спекулировать на информации о ее состоянии здоровья, предлагая таблоидам сотрудничество за деньги.

"Нашлись те, кто узнал и начал рассказывать разные выдумки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику: ей просто не дали нормально лечиться", – заявил Сергей Жигунов российскому изданию Teleprogramma.

Также он добавил, что именно Заворотнюк приняла решение о переводе в другую клинику, дабы полностью скрыться от пристальных взоров прессы и общественности. Отметим, что в Европейский медицинский центр знаменитость поступила под вымышленной фамилией, но сотрудникам все равно удалось разузнать информацию о ней.

Ранее мы также писали, что очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк.

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