Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистке противопоказаны спецтерапия и любые операции.

О несчастьях в жизни Анастасии Заворотнюк смотрите в ролике:

Состояние Анастасии Заворотнюк врачи поддерживают с помощью медикаментов и аппарата ИВЛ, сообщает Телеграм-канал Mash в воскресенье, 15 сентября. Актриса не может дышать самостоятельно. Накануне ее ввели в медикаментозную кому.

Известно, что дальнейшее лечение Анастасии противопоказано, так как ее организм может не справиться с нагрузкой. Заворотнюк остается под присмотром врачей в московской клинике. Рядом с ней также находится ее муж Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Напомним, что Заворотнюк прошла курс химио- и лучевой терапии. Однако нужного эффекта это не дало – состояние народной любимицы ухудшилось.

Недавно российский актер театра и кино Стас Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию "Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
актриса Анастасия Заворотнюк моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

Вчера, 07:44Fun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:43Fun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

12 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

12 сентябряПсихология

Как воспитать достойного мужчину: пять советов психолога

12 сентябряFun

Невероятное видео: собака заставила людей спасти ее щенков из-под завалов

12 сентябряШоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

12 сентябряТехно

MIUI 11: опубликованы фото новой прошивки Xiaomi

12 сентябряFun

Телеведущую осудили из-за слишком откровенного наряда

Новости партнеров

О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько
Три несчастливые любви «отца украинской музыки» Николая Лысенко
Три несчастливые любви «отца украинской музыки» Николая Лысенко