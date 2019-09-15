Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистке противопоказаны спецтерапия и любые операции.

О несчастьях в жизни Анастасии Заворотнюк смотрите в ролике:

Состояние Анастасии Заворотнюк врачи поддерживают с помощью медикаментов и аппарата ИВЛ, сообщает Телеграм-канал Mash в воскресенье, 15 сентября. Актриса не может дышать самостоятельно. Накануне ее ввели в медикаментозную кому.

Известно, что дальнейшее лечение Анастасии противопоказано, так как ее организм может не справиться с нагрузкой. Заворотнюк остается под присмотром врачей в московской клинике. Рядом с ней также находится ее муж Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Напомним, что Заворотнюк прошла курс химио- и лучевой терапии. Однако нужного эффекта это не дало – состояние народной любимицы ухудшилось.

Недавно российский актер театра и кино Стас Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк.

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