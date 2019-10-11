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Анатолий Анатолич и Григорий Герман покажут день из жизни нацгвардейцев

Телеканал "Украина" готовит праздничный эфир 14 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Анатолий Анатолич и Григорий Герман
Анатолий Анатолич и Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В праздничном выпуске утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ко Дню защитника Украины и праздника Покрова ведущие Анатолий Анатолич, который недавно отметил день рождения, и Григорий Герман пройдут полосу препятствий и проживут день по военному уставу.

Мама Анатолия Анатолича раскрыла несколько секретов телеведущего. Детали в сюжете:

14 октября в 6:30 "Ранок з Україною" начнет праздничный марафон телеканала "Украина". В специальном выпуске программы известные мужчины поедут в воинскую часть, чтобы собственными глазами увидеть, как живут люди, которые защищают нашу страну, и окунуться в эту атмосферу.

"Я до сих пор чувствую гордость и благодарность! Гордость – потому что уже 5 лет слежу за Вооруженными силами Украины, и я увидел, какой путь прошла наша страна с тех времен. В течение дня, проведенного в воинской части, мы ездили в украинском бронеавтомобиле, надевали форму, рассматривали оружие – это фантастика! Это настоящая гордость за людей, которые решили посвятить свою жизнь служению Украине и защиты ее от врага! И с этого рождается чувство благодарности. Перед теми, кто служит, их семьями", – рассказал Григорий Герман.

Анатолий Анатолич и Григорий Герман провели день в воинской части
Анатолий Анатолич и Григорий Герман провели день в воинской части
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анатолий Анатолич тоже поделился впечатлениями от специального выпуска утреннего шоу:

"14 октября – чрезвычайно важный день, когда мы чтим защитников Украины! Это праздник, который в сегодняшних условиях приобретает совершенно новое значение. Я с гордостью рассказываю об этом своим детям, и они также знают это. На съемках марафона было очень круто! Мы с Григорием Германом провели целый день в воинской части, а также просто на улице пели песни вместе с военнослужащими и одним известным певцом. Вы точно захотите это увидеть!", – комментирует Анатолий Анатолич.

Также в праздничном выпуске зрителей ждет музыкальный подарок. Популярная группа "Антитела", участники которой постоянно поддерживают нашу армию, исполнит песню "У книжках". Программа закончится минутой молчания и почетным караулом в память погибших, которые защищали целостность нашей страны.

Телеканал "Украина" готовит праздничный эфир к 14 октября
Телеканал "Украина" готовит праздничный эфир к 14 октября
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы уважаем и очень ценим вклад защитников Украины в ее территориальную целостность, ее независимость, а также вклад в наше будущее! Мы убеждены, что во многом благодаря тем людям, которые защищают нас и стоят на страже нашей безопасности, мы, артисты, творческие люди, и вообще миллионы людей Украины могут реализовать свои мечты, развиваться, двигаться вперед и достигать своей цели. Песня "У книжках" была написана в непростой для всех нас период, в период активных боевых действий. "Антитела" вместе с сотнями тысяч людей со всей страны помогали армии, ездили на передовую с волонтерской помощью и именно в этих поездках родилась эта композиция. Она не просто о войне. Она о судьбах детей, которые изменила война", – поделился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Смотрите праздничный выпуск программы "Ранок з Україною" 14 октября в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Анатолий Анатолич вспомнил жуткий момент из жизни.

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