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Анатолий Анатолич и Юла — о планах на третьего ребенка, первой встрече и отношении к брачному контракту

Звездная семья приняла участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle к 14 февраля

В рамках спецпроекта, посвященного Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у трех звездных пар украинского шоу-бизнеса – MamaRika и Сергея Середы, Анатолия Анатолича и Юлы, Павла и Марины Зибровых. Три пары – три разных поколения. Как долго существует любовь и есть ли у нее временные рамки? Это мы и пытались выяснить у артистов.

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла в откровенном интервью рассказали о знакомстве, которое состоялось 11 лет назад, а также о планах на третьего ребенка. Более того, супруги высказали свое мнение касательно брачного контракта и отметили, что им делить нечего.

Блиц

Когда он/она долго собирается…

Юла: Собираюсь дольше. Я всегда говорю: 7 минут – классное время, и не 5, и не 10. Всегда можно прийти раньше или позже.

Анатолий Анатолич: Сижу в машине. Мне там спокойнее, в тишине. Максимально ждал около часа, не критично.

Мы ругаемся, когда…

Юла: Когда бесит.

Анатолий Анатолич: Иногда.

Кто громче храпит?

Юла: Муж, хотя дочка (смеется).

Анатолий Анатолич : Я.

Анатолий Анатолич и Юла в спецпроекте Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Ваша мысль или эмоция после первого свидания?

Юла: Хочу еще. В плане, хочу больше действий. А заказала борщ, потому что не рассчитывала на дальнейшее развитие отношений, так бы я салат заказала (смеется).

Анатолий Анатолич : Она заказала борщ! Да, меня это удивило.

Какая черта характера бесит?

Юла: Педантичность

Анатолий Анатолич : Перенос рабочего в семью.

Что никогда не простите друг другу?

Юла: Предательство.

Анатолий Анатолич : Разбила мой телефон. У меня был Nokia 6310i, коллекционный, до сих пор не могу простить. Юла специально это сделала, когда мы поругались.

Самый странный поступок, который делала ваша половинка?

Юла: Не знаю, что ответить.

Анатолий Анатолич : Я купил ей дорогую сумку, которую она очень хотела. Два года она лежит дома.

Миллион гривен в руках или вложенный миллион в проект, что выберет ваша половинка?

Юла: В руках.

Анатолий Анатолич : В руках. Вот такие мы бизнесмены. Мы за "налик".

Ведущий программы "Ранок з Україною" и его жена Фото: Иван Марчук

Кто главный в семье — он, она, дети или свекровь?

Юла: Дети. Эмоционально, конечно, дети. Мы подстраиваем планы под них, так что дети — это главное.

Анатолий Анатолич : Дети.

Опишите ваш брак одним словом?

Юла: Хороший. У нас действительно хороший брак, нет зависимости друг от друга, которая бы мешала воплощать мечты. У нас каждый — самодостаточный. Мы — партнеры. Мы прислушиваемся к друг другу, но у каждого есть свое мнение.

Анатолий Анатолич : (Рисунок сердечка).

Анатолий Анатолич и Юла — интервью

Интервью с ведущим и его супругой Фото: Иван Марчук

Вы не любите условности и можете сделать подарок супруге на 12/13 февраля?

Анатолий Анатолич: Да, я стараюсь не привязываться к датам. Это из-за того, что в праздники был на работе, вот и отмечаем до или после.

Юла: Для меня это проблема. Я, как и все, жду 8 Марта, 31 декабря и другие праздники. Но Толя дарит или раньше, или позже всегда. Но не успеваем обижаться, так как в прошлом году Толя поздравил 13 февраля — подарил автомобиль. Поэтому 14 февраля, понятное дело, я не обижалась.

Какие сюрпризы вы делали друг другу, когда еще встречались?

Юла: Помню, долго готовила сюрприз — подвеску в виде золотого микрофона. Но его не успели сделать ко дню рождения. Зато подарила от чистого сердца, мужу понравилось. Но теперь все подарки у нас продуманные.

Анатолий Анатолич: Кольца, например. Хотя обычно Юла без кольца, но сегодня — я. Даже терял его в спортзале. К слову, о кольцах, когда не было денег, купили самые обычные, тоненькие. Через полгода купили эти и надели во дворе нашего дома, но все равно было мило. Без какой-либо даты.

Как проводили время в начале отношений? Какие интересы совпали?

Анатолий Анатолич: Любовь к сексу, мы молодые были (улыбается).

Юла: После знакомства мы не общались около трех месяцев, а потом возобновили общение в социальной сети, сходили на свидание и спустя пять месяцев жили вместе. У нас не было как такового букетно-цветочного периода.

11 лет вместе — долгий срок! Многие не выдерживают и разводятся. Что держит вас, кроме детей и баланса?

Юла: Если нет контакта, дети только страдают. Мы много раз ссорились, но никогда не ночевали отдельно друг от друга. Достаточно пару часов отдельно покататься на машине по городу, но засыпаем всегда вместе. Это самый притягательный момент. Есть еще у нас порох в пороховнице (смеется).

Супруги прожили в браке 11 лет Фото: Иван Марчук

Анатолий Анатолич: Отношения — это труд. Радость от партнерства, от общения, но и нужно уметь находить компромисс, уступать и находить общий язык. Если я думаю о своем будущем, то я там не один, а с Юлой. И не вижу там другого человека. Это и есть показатель.

Какая у Анатолия сильная сторона?

Юла: Он очень добрый человек, совершенно не злой. Даже в его интервью, у него все добрые и хорошие. Это помогает ему жить без злости. Он может на все смотреть сквозь розовые очки. Раньше это меня бесило, но я понимаю, что именно это помогает идти ему дальше.

А у Юлы?

Анатолий Анатолич: Сложно выделить одно качество, ведь если люди нашли друг друга среди миллионов других, без разницы — судьба или случайность. Главное, что люди вместе. Я очень хорошо помню нашу первую встречу, до мелочей.

Юла: Да, до сих пор платье с первой встречи для меня намного ценней, чем свадебное.

"Я помню нашу первую встречу до мелочей" — Анатолий Анатолич Фото: Иван Марчук

Чему научили вас дети?

Юла: Сдерживать себя. Нужно иметь терпение их воспитывать, не срываясь, не забывая об их мнении. Это отдельные личности, со своим характером.

Анатолий Анатолич: Самое лучшее в жизни — все связано с ними. До них ничего не нужно было. Девочки — двигатели процесса. Хочется всего самого лучшего.

Вы планируете третьего ребенка?

Анатолий Анатолич: Да, конечно. Мы думаем об этом. Но без разницы — мальчик или девочка. У нас это хорошо получается.

Юла: Когда ждешь первого ребенка, считаешь каждый день. Когда ждешь второго, хочется скорее родить. К рождению третьего ребенка нужно подготовиться. Это длительный процесс, и на этот шаг мне уже нужно решиться. Я все откладываю на потом. А Толя, наверное, пятерых бы хотел.

Девочки ревнуют друг друга? Соревнуются за любовь родителей?

Юла: Старшая дочь больше привязана к папе, а младшая — ко мне. Но получается так, что папа купается в девчачьей любви. Может проявляться ревность от старшей дочери Алисы ко мне. Если я слишком много обнимаю папу, первые секунды девочки воспринимают, как шутку. Но если наши заигрывания затягиваются, Алиса сразу же напоминает, что это ее папа (улыбается).

Как часто проводите время вдвоем?

Анатолий Анатолич: Достаточно, любим путешествовать. Хотелось бы и с девочками, но понимаем, что все не успеем.

Юла: Мы проводим вдвоем два/три дня заграницей. Но если отдых затягивается, начинаем скучать по девочкам.

Анатолий Анатолич и Юла Фото: Иван Марчук

Как относитесь к брачному контракту?

Анатолий Анатолич: Классная штука, но в нашем случае это не нужно. Мы не боимся, что кто-то отберет часть имущества. Да и не планируем расставаться, для начала.

Юла: Я пришла жить к Толе с одной сумкой. Нам нечего было делить. Все, что есть сейчас, это общая история. В других ситуациях брачный контракт нормальная практика, но не для нас.

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, согласны?

Анатолий Анатолич: Да. Одному сложнее многие вещи делать. В каждом примере из истории есть вторая половинка. Если бы не было нашего знакомства, точно было бы все иначе.

Юла: Да, но так же и наоборот работает. Женщинам нужна поддержка.

Также в рамках спецпроекта Сегодня.Lifestyle ко Дню святого Валентина украинская певица MamaRika и ее жених Сергей Середа откровенно рассказали о сложных периодах в отношениях, романтическом предложении и совместной жизни.

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