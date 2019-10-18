Анатолий Анатолич рассказал, сколько зарабатывает в месяц

Телеведущий признался, что получает зарплату телеведущего, а также доходы от YouTube-канала

Популярный украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который недавно грандиозно отметил 35-летие, дал откровенное интервью в рубрика "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

В ходе беседы телеведущий согласился поговорить на тему доходов. Анатолий Анатолич не назвал точную сумму, однако отметил, что это больше 100 тысяч гривен, но меньше 1 миллиона.

"У меня есть зарплата на ТК, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Ну это официальная зарплата, из которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем YouTube-канале из интервью. Ну больше 100 тысяч гривен в месяц точно. Но менее миллиона", – говорит Анатолич.

Анатолий Анатолич Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен также признался, что все заработанное тратится на дорогостоящие приобретения, упомянув свой недавний подарок жене – автомобиль.

"У меня нет бизнеса никакого. Что-то заработали – я купил жене машину. Ну это не новый, во-первых, Porsche. То есть я его купил не в салоне, поэтому, конечно, он был дешевле, чем все думают", – признался телеведущий.

О путешествиях, предстоящем марафоне в 42 км, детстве и группе Анатолия Анатолича – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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