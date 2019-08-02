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Анатолий Анатолич: "Сейчас я лучше, чем был 10 лет назад"

Ведущий рассказал про свои лучшие утра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тяжелая артиллерия в программе "Ранок з Україною" – к команде присоединился тот, кто знает об утренних шоу все. Теперь Анатолий Анатолич будет будить страну вместе с Лилией Ребрик. Ведущий признается: он является большим фанатом актрисы и своей новой партнерши. И хотя Анатолий Анатолич только стал частью команды, любимая утренняя программа была в его доме всегда.

Семейные традиции ведущих канала "Украина" – смотрите видео:

"Моя мама постоянно смотрит телеканал "Украина", а жена смотрела "Ранок з Україною", даже тогда, когда я вел другое утреннее шоу, – рассказывает Анатолий Анатолич в эфире телеканала "Украина". – То, что мы сейчас начали делать, – это очень интересный опыт!".

Но все же больше всего Анатолий Анатолич любит ранки не в прямом эфире. Его лучшее утро – с женой Юлией и дочерьми Алисой и Лолитой.

"Мы вчетвером едем куда-то завтракать, а потом отправляемся на прогулку на самокатах или на велосипедах, – поделился ведущий. – Мы много путешествуем, потому что если тратить деньги, то не на покупку недвижимости, а на путешествия. И в год с детьми мы обычно раз 10 куда-то выезжаем".

Анатолий Анатолич с детьми
Анатолий Анатолич с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий и дня не представляет без спорта, все время работает над собой. Но того, каким был раньше, не стесняется, говорит – сейчас он лучше, чем был десять лет назад, и так должно быть у каждого человека. Тренажерка, TRX, марафоны – без них Анатолий Анатолич уже не представляет своей жизни. Любовь к спорту прививает и своим дочерям. Но даже когда мужчина не может проводить время с дочерьми, они всегда с ним.

"На одной руке – это первая татуировка, она посвящена Алисе – это Чеширский кот с надписью: "Алиса – мой чудо-ребенок". На другой руке – "Lola love". Это, кстати, Лола Банни, посвященное Лолите", – рассказал Анатолий Анатолич в эфире "Ранку з Україною".

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А еще "Микки Маус", "Маленький принц" – все, что нравится дочерям, появляется и на теле ведущего "Ранок з Україною".

И откровенность с подписчиками в Instagram он хочет добавить в утреннее шоу.

"Очень хочу принести элементы сериалити или реалити, для того,чтобы зрителям было интересно наблюдать за отношениями и за жизнью ведущих", – признается ведущий.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказал о скандале с МАУ.

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