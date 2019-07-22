Анатолий Анатолич сменил место работы: подробности

Новыми ведущими "Ранку з Україною" стали Анатолий Анатолич и Мария Мельник

Анатолий Анатолич Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Новость, которую ждали телезрители последний месяц, наконец раскрыта. Стало известно, кто вместе с Лилией Ребрик и Григорием Германом в эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 06:30 на телеканале "Украина", будет будить украинцев. Соведущими любимцев миллионов станут Анатолий Анатолич и Мария Мельник.

Программа "Ранок з Україною", популярное утреннее шоу среди украинцев меняет ведущих. Недавно стало известно, что прямые эфиры программы покинули Сергей Зенин и Светлана Катренко. А с августа парой Лилии Ребрик и Григория Германа станут известный телеведущий, журналист и блогер Анатолий Анатолич и активная блогерша и ведущая Мария Мельник.

Анатолий Анатолич рад присоединиться к звездной команде "Ранку", говорит – для него это достаточно ответственный момент – работать на канале-лидере.

"Быть ​​с телеканалом "Украина" – значит быть утром почти в каждом украинском доме. Это большое удовольствие и невероятная ответственность. Рад присоединиться к команде "Ранок з Україною"! Уверен, что в новом сезоне мы сделаем что-то невероятно интересное и полезное, что будет нравиться каждому зрителю", – поделился новый ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич и Мария Мельник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Интересным фактом стало то, что красавица-ведущая Мария Мельник, как и ее предшественница Светлана Катренко, начинала свою карьеру в утреннем шоу на Кировоградском региональном канале.

"Попасть на канал "Украина" – это моя личная сказка, мечта, которая стала реальностью! Маленькая девочка с Кропивницкого, которая начинала свой путь раздавая листовки в маске, по парку в 40-градусную жару, в жизни бы не поверила, что когда-то сможет стать частью лучшей команды – будет вести утреннее шоу с лучшими ведущими! Мне пришлось пройти много туров кастинга и в этом был свой кайф. На самом деле, я еще до конца не верю в реальность происходящего! Но уже точно скажу, что мне очень повезло с новым коллективом – это мега-драйвовые, замечательные, креативные люди, люди своего дела!" – рассказала новая ведущая Мария Мельник.

Григорий Герман уже успел познакомиться с новой ведущей, говорит – Мария это не просто новое лицо программы, она настоящий клад.

"Маша – настоящий подарок для зрителей "Ранку". Умная, красивая, душевная, очень открытая и человечная. С ней легко и просто, и мне, как партнеру, и всем, кто просыпается с лучшим утренним шоу страны – "Ранок з Україною", – говорит Григорий Герман.

Первый совместный эфир, когда в кадре появятся все четверо ведущих, состоится 2 августа. К знакомству зрителей со своими новыми коллегами Лилия Ребрик и Григорий Герман готовились почти месяц.

Ведущие "Ранку з Україною" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В пятницу в обязательном порядке просыпайтесь вместе с нами, потому что в этот день вас ждет нереальное количество сюрпризов и море драйва. Мы вас зарядим энергией на все выходные. Признаюсь честно, я сама с нетерпением и даже с некоторым волнением жду этого эфира", – признается Лилия Ребрик.

Так что с августа зрителей ждут еще более энергичные, интересные, позитивные и насыщенные утра на канале "Украина". Руководитель шоу "Ранок з Україною" Валерия Лозгачова приоткрыла занавес:

"То, что Анатолий Анатолич будет работать в паре с Лилей Ребрик, а Мария Мельник – с Григорием Германом, мы решили сознательно. Наши зрители ежедневно будут просыпаться в компании красивых мужчин и зажигательных блондинок. И это не все сюрпризы, которые программа "Ранок з Україною" подготовила: новые рубрики и живое общение со зрителями сделают наши утра еще более драйвовыми и полезными", – рассказала руководитель проекта "Ранок з Україною" Валерия Лозгачова.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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