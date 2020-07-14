Анатолий Анатолич впервые рассказал о потере близкого человека

Родной отец ведущего ушел из жизни, когда Анатолию было два года

Отец ведущего канала "Украина" Анатолия Анатолича умер, когда мальчику было два года. Но оказывается, это не единственная большая потеря в его жизни. В рубрике "Зіркові тати" программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич признался, что недавно потерял отчима.

Родного отца Анатолий Анатолич помнит только по фотографиям. Воспитывали будущего ведущего мама и бабушки. Отчим у мальчика появился, когда Анатолич учился в седьмом классе. Его тоже звали Анатолий. И хотя найти общий язык с подростком непросто, отчиму это удалось.

"Я все думал, как его правильно называть. Толя – как-то странно, это же не мой друг. Дядя Толя – почему дядя? Я называл его иногда "батя", иногда – "отец", – отметил Анатолий Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба

Именно отчим привез ему из командировки первый плеер. Стал для него тем, кто верил в него, поддерживал, и кому как отцу хотелось похвастаться своими достижениями. Отчим никогда не навязывал своего и не запрещал. С уважением относился к решению 22-летнего Анатолича переехать в столицу и работать на радио. Еще и деньгами помогал, когда было трудно. Он заменил Анатоличу отца во всех важнейших событиях: когда он женился, когда рождались дочери Алиса и Лолита. И чтобы быть ближе к внучкам, год назад согласился на переезд из Кривого Рога.

Но в квартире в Вышгороде отчим прожил чуть больше года – в начале июня его не стало. Анатолич никому, кроме ближайших друзей, не сказал о своей потере.

"Я просто понимал, что сейчас мне придется принимать слова сочувствия. А я не знал, как правильно реагировать, – говорит ведущий и добавляет, что детям о смерти дедушки тоже сказал не сразу – подбирал слова, ведь в их жизни это первая серьезная потеря: – Мы объяснили, что люди иногда уходят от нас, это жизнь. Но они остаются в памяти".

Смотрите видео о поездке Анатолия Анатолича с семьей в США:

Ранее Анатолий Анатолич признался, что всю жизнь борется с лишним весом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться