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Анатолий Анатолич впервые рассказал о потере близкого человека

Сегодня, 19:00

Родной отец ведущего ушел из жизни, когда Анатолию было два года

Отец ведущего канала "Украина" Анатолия Анатолича умер, когда мальчику было два года. Но оказывается, это не единственная большая потеря в его жизни. В рубрике "Зіркові тати" программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич признался, что недавно потерял отчима.

Родного отца Анатолий Анатолич помнит только по фотографиям. Воспитывали будущего ведущего мама и бабушки. Отчим у мальчика появился, когда Анатолич учился в седьмом классе. Его тоже звали Анатолий. И хотя найти общий язык с подростком непросто, отчиму это удалось.

"Я все думал, как его правильно называть. Толя – как-то странно, это же не мой друг. Дядя Толя – почему дядя? Я называл его иногда "батя", иногда – "отец", – отметил Анатолий Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

Именно отчим привез ему из командировки первый плеер. Стал для него тем, кто верил в него, поддерживал, и кому как отцу хотелось похвастаться своими достижениями. Отчим никогда не навязывал своего и не запрещал. С уважением относился к решению 22-летнего Анатолича переехать в столицу и работать на радио. Еще и деньгами помогал, когда было трудно. Он заменил Анатоличу отца во всех важнейших событиях: когда он женился, когда рождались дочери Алиса и Лолита. И чтобы быть ближе к внучкам, год назад согласился на переезд из Кривого Рога.

Но в квартире в Вышгороде отчим прожил чуть больше года – в начале июня его не стало. Анатолич никому, кроме ближайших друзей, не сказал о своей потере.

"Я просто понимал, что сейчас мне придется принимать слова сочувствия. А я не знал, как правильно реагировать, – говорит ведущий и добавляет, что детям о смерти дедушки тоже сказал не сразу – подбирал слова, ведь в их жизни это первая серьезная потеря: – Мы объяснили, что люди иногда уходят от нас, это жизнь. Но они остаются в памяти".

Смотрите видео о поездке Анатолия Анатолича с семьей в США:

Ранее Анатолий Анатолич признался, что всю жизнь борется с лишним весом.

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