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Андре Тан на карантине занялся тем, о чем всегда мечтал

Дизайнер призывает не нарушать правил самоизоляции

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:08

Оставайтесь дома и не теряйте оптимизма – призывают наши селебритис. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. И сегодня в рубрике "Звезда на карантине", для которой артисты снимают эксклюзивные видео и показывают, как они с пользой проводят время в самоизоляции – украинские дизайнеры.

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Если раньше Андре почти круглосуточно работал, то сейчас у него появилось время на саморазвитие. У Тана наконец дошли руки до изучения английского: "Я как раз сейчас этим занимаюсь со своим преподавателем онлайн. Наконец наступило то время, когда вы можете перебрать свой гардероб".

Дизайнер советует извлекать лучшие вещи из гардероба и наряжаться дома для своих родных: "Когда вы дома в растянутой футболке или каких-нибудь старых трусах, это не есть хорошо".

Думает на карантине об одежде и коллега Тана – дизайнер Жан Грицфельдт. Правда, не в прямом смысле. Он ежедневно занимается йогой и присоединился к креативному карантинному челленджу "Высокое искусство дома".

"Кто хочет, потому что можно действительно, не выходя из дома, создать шедевр и подумать об искусстве, которое всегда рядом с нами, которое всегда помогает нам отвлечься от всего этого информативного негатива, который льется на нас отовсюду", – говорит Жан Грицфельдт.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

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