Андре Тан признался, почему мама ставила его в угол на гречку

Дизайнер, чтобы сшить платье для куклы младшей сестры, порезал старое платье мамы

В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярный украинский дизайнер Андре Тан, который создал капсульную коллекцию с Олей Поляковой, рассказал, как мама повлияла на его будущее и кем мог бы стать модельер, если бы не поддержка самой родной.

Его одежду обожают украинские звезды, а новым коллекциям аплодируют в столице моды – Париже. "Ранку з Україною" Андре Тан рассказал о том, как все начиналось. И как к его увлечению дизайном относились родные.

Дизайнер Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Мама говорит, что я начал рисовать в шесть лет, а в девять уже четко решил, что буду дизайнером, – рассказал Андре Тан. – И сразу начал воплощать мечту в жизнь. Для того, чтобы сшить платье для куклы младшей сестры, я порезал мамино старое платье, ведь на нем были красивые снежинки".

Мама Андре Тана Виктория Тищенко от таких действий сына была не в восторге. И хотя будущему дизайнеру пришлось полночи простоять в углу на гречке, женщине такое увлечение сына модой очень льстило, ведь она сама всегда была первой модницей: "Мне нравилось одеваться не так, как все – у меня были такие вещи, которых не было ни у кого. Я надеюсь, что Андрей в плане вкуса взял что-то от меня".

Также Виктория Николаевна признается – сегодня Андре Тан иногда советуется с ней, в каком образе выйти на светское мероприятие. А вот в детстве такого не было – пошел и сам записался в кружок кроя и шитья. И если мама поддерживала такие шаги сына, то отчим был категорически против.

Смотрите видеоинтервью с Андре Таном о детстве:

"Ему не нравилось, что парень занимается женским делом. Он хотел, чтобы я был перевозчиком рыбы и торговал ею на рынке. Что, собственно, я и делал, когда был подростком – вечером рисовал кутюрные платья, а утром был торговцем на рынке", – вспоминает Андре Тан.

Но Виктория Николаевна всегда защищала талант своего сына перед мужем. И за поддержку маленький Андрей был готов для нее хоть перо жар-птицы достать. Так, например, однажды на засевание заработал гривен 14-15, как раз на такую ​​желанную игру "Менеджер", да еще бы и на шоколадку хватило.

"Помню, приходит домой мама вся расстроенная, плачет, говорит: "Боже, завезли в галерею невероятно красивые кружевные колготки". Я отдал ей эти деньги для того, чтобы она приобрела эти колготы, и она была самой счастливой мамой на свете. Правда, я остался без игры "Менеджер", но потом я познакомился с новыми друзьями во дворе, у них тоже была эта игра, и я играл у них", – рассказал дизайнер.

Маму Андре радовал и когда учился на модельера. В 16 лет его признали лучшим дизайнером Харькова и показали на телевидении. Однако, когда Тан сшил для мамы первую юбку, ей также хотелось плакать, но не от радости. Несмотря на сложность работы, Виктории Николаевне не понравилась длина изделия, а Андре Тан очень расстроился по этому поводу, но не обиделся. Уже через несколько лет Андре Тан в столице представил свою первую коллекцию, которая имела огромный успех.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, мама Кузьмы Скрябина рассказала, чем внучка Барбара напоминает ей сына.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.