Андре Тан публично извинился перед Таисией Повалий: "От чистого сердца – прости"

Дизайнер не хотел затронуть чувства певицы

На днях известный украинский дизайнер Андре Тан в прямом эфире поделился с Олей Поляковой историями сотрудничества со звездами отечественного шоу-бизнеса. Модельер вспомнил давний случай с певицей Таисией Повалий, который произошел 18 лет назад. Артистка тогда заказала сразу несколько платьев из натурального шелка, а после заявила, что их необходимо перешить. Андре Тан отдал звезде платья бесплатно, а позже увидел ее в своей одежде на одном из светских мероприятий.

Дизайнер Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

После таких откровений в прямом эфире Андре Тан опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором извинился перед певицей и заявил, что рассказывая историю, не хотел затронуть чувства Таи. По его словам, он это понял только тогда, когда ему "передали привет" от певицы.

"Я приношу извинения. Помните эфир с Олей Поляковой? Вопросы, на которые я отвечал, были немного каверзные. И вот после ответа на один из таких вопросов я попал. А понял это уже после эфира, когда мне передали привет от Таи Повалий. Я вспомнил историю, которая произошла ну очень давно, и рассказал про нее в эфире. Дело было 18 лет назад. Возможно, даже больше! И я даже представить не мог, что эта история заденет Таю. От чистого сердца – прости. Это же все не со зла, а наоборот – с юмором", – написал украинский дизайнер.

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Напомним, что Андре Тан несколько раз оказывался на грани банкротства,

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