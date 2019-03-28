Андре Тан рассказал о дочери и представил новую детскую коллекцию

На показе дизайнера было много звезд со своими детьми

Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

Показ Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан на днях презентовал свою новую коллекцию для детей. На подиум вышли знаменитости со своими детьми, в частности певица Гайтана пришла с дочерью Николь: "Из-за того, что она маленькая, она под настроение может захотеть выйти, А может не захотеть. Поэтому здесь придется мне уже включать "мамские психологические трюки", – призналась певица.

Дизайнер признался, что на создание коллекции его вдохновила дочь Соня. Андре немного рассказал о малышке: "Ей уже больше 3,5 лет, и она очень требовательна в выборе одежды. Она стопроцентный будущий дизайнер Соня Тан. И она сейчас уже очень любит рисовать, рисует очень смешных гусениц, шершней, это ее любимые картины. Поэтому я думаю, что скоро можно ожидать принты от Сони Тан в коллекции Андре Тан Kids.

Гайтана с дочерью Николь-Сапфир Фото: instagram.com/andre_tan_official

На подиум также вышла звездный психолог и ведущая канала "Украина" Наталия Холоденко вместе со старшим сыном Ларионом: "Сегодня у моего сына это первый такой опыт. И не просто опыт участия в модельном показе, а вообще публичного выхода. Потому что он на самом деле очень стеснительный и не любит, когда на него много внимания обращают", – призналась Наталия. Частью образа мальчика стала гитара. Наталья призналась, что это их инструмент, однако Ларион пока на нем не играет. Также на показе Андрей Джеджула с сыном, ведущая Валентина Хамайко с детьми, Дядя Жора, Ассия Ахат и Снежана Егорова.

Напомним, Андре Тан выпустил линию одежды для девушек размера "плюс".

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