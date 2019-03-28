Андре Тан рассказал о дочери и представил новую детскую коллекцию
На показе дизайнера было много звезд со своими детьми
Украинский дизайнер Андре Тан на днях презентовал свою новую коллекцию для детей. На подиум вышли знаменитости со своими детьми, в частности певица Гайтана пришла с дочерью Николь: "Из-за того, что она маленькая, она под настроение может захотеть выйти, А может не захотеть. Поэтому здесь придется мне уже включать "мамские психологические трюки", – призналась певица.
Дизайнер признался, что на создание коллекции его вдохновила дочь Соня. Андре немного рассказал о малышке: "Ей уже больше 3,5 лет, и она очень требовательна в выборе одежды. Она стопроцентный будущий дизайнер Соня Тан. И она сейчас уже очень любит рисовать, рисует очень смешных гусениц, шершней, это ее любимые картины. Поэтому я думаю, что скоро можно ожидать принты от Сони Тан в коллекции Андре Тан Kids.
На подиум также вышла звездный психолог и ведущая канала "Украина" Наталия Холоденко вместе со старшим сыном Ларионом: "Сегодня у моего сына это первый такой опыт. И не просто опыт участия в модельном показе, а вообще публичного выхода. Потому что он на самом деле очень стеснительный и не любит, когда на него много внимания обращают", – призналась Наталия. Частью образа мальчика стала гитара. Наталья призналась, что это их инструмент, однако Ларион пока на нем не играет. Также на показе Андрей Джеджула с сыном, ведущая Валентина Хамайко с детьми, Дядя Жора, Ассия Ахат и Снежана Егорова.
Напомним, Андре Тан выпустил линию одежды для девушек размера "плюс".
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