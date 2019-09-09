Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику, и о своей свадьбе

Артист признался, как отреагировал на победу Зеленского на президентских выборах

Андрей Данилко Фото: пресс-служба

Популярный артист и судья "Х-фактора" Андрей Данилко в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал, почему не завидует Зеленскому, и зачем подарил бы ребенка Потапу и Насте.

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— В этом сезоне шоу "Х-фактор" на СТБ во время кастингов судьи будут меняться. Как вам такие нововведения?

— Когда меня спрашивают, с кем мне комфортнее всего сидеть в жюри, я впадаю в ступор, потому что не знаю, что ответить. Для меня главное — это ансамбль, когда я понимаю, кому какая отведена в нем роль. Не могут же все быть клоунами. Зрителю за таким ансамблем надоест наблюдать уже с третьего выпуска. Поэтому даже если основные участники об этом не думают, я для себя в любом случае определяю роль. Например, в этом проекте — скучающего и немного уставшего человека. А вообще, если говорить о нынешних участниках, им скромности не занимать. Мое поколение по сравнению с этим было очень закомплексованным. Чтобы убрать зажатость, приходилось много работать, а сейчас — наоборот: все приходят уже с полной уверенностью, что они уже звезды. Я даже придумал бесполый термин для обозначения таких персонажей, а именно — "Алла Борисовна". И таких участников много.

— На вашем сайте последние пару лет написано, что Верка Сердючка находится на каникулах. Когда эта надпись исчезнет?

— Когда у меня появится желание уйти с этих каникул (смеется). Выступление на Евровидении в этом году было исключением. А так мы действительно сейчас очень редко появляемся. Сердючка находится в творческом отпуске. Чтобы она вернулась, мне самому нужно по этому всему соскучиться. Многие меня сейчас могут и не понять, но я не могу выходить на сцену пустым, уставшим, неинтересным в первую очередь для себя самого. Чтобы получать удовольствие, я должен чувствовать себя в форме. Ну и нужно, наконец, создать то, чем действительно захочется поделиться. По правде, у меня уже много собрано материала, которым я хочу поделиться, но я все равно не до конца понимаю, в каком виде это можно все подать зрителю.

Андрей Данилко: "Сердючка находится в творческом отпуске" Фото: пресс-служба

— В выходные Верка Сердючка стала хедлайнером на большом концерте на НСК "Олимпийский", хотя и сама могла бы собрать такую площадку. Почему вы до сих пор на это не решаетесь?

— Поймите, я такими категориями не мыслю. Конечно, в нашей и других постсоветских странах очень мало исполнителей, которые могут позволить себе отказаться от концертов и не выступать. Для этого нужно иметь финансовую базу, чтобы поставить свою карьеру на паузу. У меня никогда не было желания превратить свою жизнь в постоянный гастрольный тур. Мне хотелось иметь возможность на "погулять", "полежать" и "посоздавать". В этом плане мне нравится западный формат исполнителей: они выпускают пластинку, отправляются с ней в тур, а потом на полгода делают перерыв. Чтобы побыть обычным человеком, насладиться временем с семьей. Скажем так, пока я не готов на большой тур и самостоятельно собирать стадион. Что будет завтра, покажет время.

— Вы давний поклонник Фредди Меркьюри, поэтому не могу не спросить: вам понравился фильм "Богемская рапсодия"?

— Я его еле досмотрел. Но мое мнение не нужно учитывать. Я просто очень много знаю о Фредди и группе, а создатели рассчитывали на совсем другую аудиторию. В этом кино все по верхам. Фильм создан для молодого поколения, чтобы вызвать у них интерес к музыке Queen. В этом плане они все правильно сделали.

— Кстати, а как ваша машина, которая раньше принадлежала Фредди? Она так и стоит на закрытой стоянке в Лондоне?

— Увы, да. Кстати, она же должна была тоже участвовать в этом фильме, но переговоры так ничем и не закончились. По правде, эту машину я даже вблизи не видел. А специально туда лететь, чтобы на нее посмотреть, особого желания нет. Сейчас я решаю, что с ней вообще делать. Ведь платить немалые деньги за ее содержание на стоянке как-то не очень интересно. Изначально, когда я ее покупал, думал передать ее музею Фредди или группы, то есть чтобы машина осталась на родине. А перевозить ее в Украину, и тем более на ней кататься по городу, я точно не собирался.

— По поводу байопиков. Знаю, что вам неоднократно предлагали экранизировать историю Сердючки, почему вы не соглашаетесь?

— На данный момент я не получал сценария, который бы меня зацепил. А то, как вижу я подобную картину, другие почему-то не видят. Но мне было бы интересно, если бы кто-то написал хороший сценарий. Еще предлагали мультик по типу Винни-Пуха и Пятачка, только вместо них Верка Сердючка и ее мама. Но тоже что-то не срослось.

Андрей Данилко: Первая реакция на победу Зеленского была радостной Фото: пресс-служба

— Накануне того, как Владимир Зеленский стал президентом, вы говорили, что не особо видите его в этой роли. Какая была ваша первая реакция на его победу?

— Первая реакция на его победу была радостной. Я был рад за него именно в тот момент, когда объявляли результаты. По ощущениям это было, как будто мы выиграли финал КВН. Но я уже тогда понимал, насколько поменяется его жизнь. Готов ли он морально к этому всему?

Что бы ни говорили, но артисты всегда тяжело воспринимают критику. Внешне они могут быть сильными и говорить, что не обращают на нее внимания, но у артистов очень тонкая организация и порой болезненное отношение. Особенно к несправедливым замечаниям. То, что сейчас бесконечно льется в его адрес, — просто жесть. Поэтому чисто по-человечески я желаю Володе сил и успехов. А вообще, конечно, эта красивая история, похожая на голливудскую, мне очень нравится. Как обычный мальчик из Кривого Рога неожиданно стал президентом страны. Но насколько он сможет поменять всю систему, покажет время. Мне кажется, это очень сложно. Поэтому в этом плане я ему вообще не завидую.

— Вы его поздравляли с новым статусом?

— Нет, мы не виделись, лично я его не поздравлял. Уверен: он ежедневно получает тысячи сообщений, у него уже совсем другая жизнь и ритм.

— Кстати, в свое время Верка Сердючка тоже собиралась в Верховную Раду…

— Аня, это было еще в 2007 году, сразу после Евровидения. Это был прикол, на который все почему-то повелись. Нужно же было придумывать какое-то развитие персонажу. Не в космос же лететь?! Но я вовремя спрыгнул. Сейчас же я наблюдаю, что многие артисты, которые добиваются большой популярности, начинают чувствовать себя мессиями. Мол, если им удалось собрать стадион, значит, они смогут повести за собой народ и по другой причине. Но это ошибочное мнение. Я за то, чтобы каждый занимался своим делом.

Андрей Данилко: "Я за то, чтобы каждый занимался своим делом" Фото: пресс-служба

— В этом году вас звали к себе какие-то партии?

— Нас звали еще до президентских выборов. Я встречался, слушал, что мне предложат. Но, по правде, идя на эти встречи, я заведомо знал, что откажусь от любых предложений политического характера. Мне просто было интересно это для опыта. Но, конечно, называть этих людей и партии я не буду, это некорректно.

— Верка Сердючка — самый желанный гость на свадьбах. А сами вы фантазировали на эту тему? Какой представляете собственную церемонию?

— Я не могу себя представить в костюме и с укладкой. Я же никогда не вписываюсь в стандартные условия. Если свадьба и будет, точно с какой-то иронией и приколом. Мне удобнее, если бы я был в пижаме или халате, а на ногах — белые гостиничные тапочки. Наверное, я бы устроил вечеринку в советском стиле, на столах были бы консервы и зеленый лук. Как гость на свадьбе я присутствовал только один раз, это было у Инны. Понятно, что для каждой девушки это очень трепетный момент, но мне всегда хочется смеяться. Особенно когда я слушаю тамаду с несмешными шутками и глупыми конкурсами.

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— Вы выступали на свадьбе Потапа и Насти. Не было обидно, что ваши коллеги в этот вечер веселились, а вы работали?

— Вы до сих пор меня плохо знаете. Я же не терплю за столом больше трех человек. Мне становится тяжело. Это было желание Насти, чтобы мы выступили у них на свадьбе. И мы сделали такой подарок.

— А что вы им еще подарили, если не секрет?

— Послушайте, ну что можно подарить людям, у которых все есть? Вот если бы я был аистом, я бы подарил им уже ребенка. Они же реально любят друг друга, им реально хорошо вместе, не скучно. Это же такое счастье, когда ты и работаешь вместе, и отдыхаешь, и еще можешь что-то создавать.

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