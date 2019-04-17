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Андрей Григорьев-Апполонов расстался с супругой после 17 лет брака – СМИ

Жена Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него к молодому баскетболисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова ушла к баскетболисту
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова ушла к баскетболисту
Фото: instagram.com/apollonov_ag

48-летний певец, солист культовой группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, которого в прошлом году госпитализировали в связи с обострением язвы, расстался с супругой Мариной летом 2018-го. Об этом сообщает СтарХит.

Отметим, в соцсетях и многочисленных интервью Григорьев-Апполонов признавался в любви супруге и заявлял, что она оказывает колоссальную поддержку артисту. Пара воспитывает двоих сыновей, Ивана и Артемия. Однако данный факт не остановил Марину, которая приняла решение уйти от мужа.

Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной и сыновьями
Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной и сыновьями
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Кроме того, стало известно, что Марина нашла себе нового мужчину. Им стал 27-летний баскетболист Андрей Зубков. Как сообщает издание, жена изменила Григорьеву-Апполонову прошлым летом, и новоиспеченные возлюбленные уже живут вместе. 

Андрей Зубков
Андрей Зубков
Фото: instagram.com/k1x1k

"Роман их начался прошлым летом. Тогда она стала с подружками ходить на все игры клуба, в котором играет Зубков, и даже ездила с ним на выезды, публиковала фото, прикрывая его лицо рукой. Марина практически сразу же познакомила детей с Зубковым. Все вместе они летом отдыхали в Греции", – передает слова источника СтарХит.

Ранее мы писали, что Максим Галкин раскритиковал новый пост Ксении Собчак.

Смотрите видео о том, как женщины наживаются на разводах с известными мужчинами:

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иванушки Андрей Григорьев-Апполонов
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